سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین گفت: بازیکنان ما امروز انرژی بسیار زیادی داشتند و با انسجام تیمی فوق‌العاده‌ای که از خود نشان دادند، توانستند بازی را جبران کنند و به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف بلندمدت تیمش در جام حذفی افزود: هدف اصلی ما، موفقیت در جام حذفی و درخشش در این رقابت‌هاست تا بتوانیم به سطح بالاتری از فوتبال ایران دست پیدا کنیم. این پیروزی گام مهمی در این مسیر بود.

وی گفت: از عملکرد بازیکنانم به طور کلی بسیار راضی هستم، به خصوص ربیع‌زاده که نقش موثری در حملات ما داشت. تیم ما موقعیت‌های گلزنی خوبی ایجاد کرد و معتقدم اگر کمی تمرکز بیشتری داشتیم، می‌توانستیم زودتر و با اختلاف بیشتر، سه امتیاز کامل را کسب کنیم.

رضایی خاطرنشان کرد: پس از این پیروزی شیرین، بلافاصله تمرکز خود را بر آماده‌سازی برای دیدار حساس بعدی در جام حذفی، یعنی تقابل با تیم قدرتمند پرسپولیس، معطوف خواهیم کرد. این بازی برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم بتوانیم با آمادگی کامل وارد میدان شویم.