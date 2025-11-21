مراسم تشییع هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز در شهر آشخانه و پیش قلعه، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مراسم تشییع هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز در شهر آشخانه و همچنین پیش قلعه، با حضور مردم قدرشناس، خانواده معظم شهدا و مسئولان برگزار شد.

مراسم وداع با این شهدا، امشب در مسجد جامع آشخانه برگزار خواهد شد.

این شهدا در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مناطق مختلف استان خاکسپاري خواهند شد.

روزهای گذشته، مردم دیگر مناطق استان، میزبان این شهدای خوشنام بودند.