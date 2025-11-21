به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به وقایع پس از رحلت پیامبر (ص) اظهار کرد: برخی برای کنار گذاشتن اهل‌بیت (ع) از صحنه هدایت و مدیریت جامعه؛ حتی به جعل حدیث متوسل می‌شوند و با طرح روایت نادرست، تلاش می‌کنند؛ موقعیت اقتصادی و فرهنگی اهل‌بیت (ع) را محدود کنند.

وی تصریح کرد: حضرت زهرا (س) در همان شرایط سخت، با آگاهی‌بخشی و روشنگری اجازه ندادند تا جریان‌های منحرف به خانه وحی نزدیک شود و موضع روشن ایشان در نپذیرفتن دیدار عاملان انحراف، حجتی تاریخی است.

در ادامه این مراسم شرکت کنندگان و محبان اهل بیت (علیهم‌السلام) در سوگ بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری پرداختند.