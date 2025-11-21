فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، بسیج را شجره طیبه‌ای دانست که به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفته و مظهر خدمت رسانی ، ایثار و فداکاری است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد که امروز همزمان با هفته بسیج، قبل از خطبه‌های نماز جمعه یزد سخن میگفت بسیج را شجره طیبه‌ای دانست که به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفته و مظهر خدمت رسانی ، ایثار و فداکاری است.

سردار غلامی افزود : فرهنگ و تفکر بسیجی یعنی توجه به کار، تلاش و خدمت بی منت که اگر این تفکر در کشور حاکم شود راه نجات کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد: دشمن می‌خواهد از طرق مختلف، به خصوص در شرایط فعلی از طریق از بین بردن وحدت و یکپارچگی به اهداف خود برسد، اما ما باید هوشیار باشیم و با پیروی از ولایت، اتحاد و همدلی مان را حفظ کنیم و نگذاریم دشمنان به اهدافشان برسند.