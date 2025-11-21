پخش زنده
رئیس جمهور لبنان خواهان فشار جامعه بینالملل به رژیم اسرائیل برای وادار کردن آن به توقف حملات تجاوزگرانهاش به لبنان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه النشره، جوزف عون روز جمعه در دیدار «کاجسا اولنگرن» فرستاده ویژه حقوق بشر اتحادیه اروپا گفت: لبنان از هرگونه حمایت اتحادیه اروپا در زمینههای مختلف به ویژه پس از خروج نیروهای پاسدار صلح بینالمللی مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) در سال ۲۰۲۷، استقبال میکند.
عون تاکید کرد: «تا چند روز دیگر، یک سال کامل از اعلام توافق آتشبس (بین لبنان و رژیم اسرائیل) میگذرد. لبنان در این مدت به طور کامل به اجرای توافق متعهد بوده است، اما اسرائیل همچنان به نقض آن ادامه میدهد و حتی حملات خود را فراتر از روستاهای جنوب لبنان برده است.
رئیس جمهور لبنان افزود: اسرائیل از تن دادن به فشارهای بینالمللی برای اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ سرباز میزند و حتی شروع به هدف قرار دادن ساختمانهای مسکونی و تأسیسات رسمی غیرنظامی لبنان کرده است. علاوه بر این، همانطور که گزارشهای سازمان ملل متحد تأیید کرده است، اسرائیل با احداث دیواری در امتداد مرز، خط آبی (خطر ترسیم شده سازمان ملل بین جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی) را زیر پا گذشته است.
وی بر لزوم اعمال «فشار جامعه بینالمللی به ویژه اتحادیه اروپا بر اسرائیل برای وادار کردن آن به توقف حملات به لبنان و پایبندی به توافق توقف اقدامات خصمانه» تأکید کرد و «از تعهد لبنان به اجرای مصوبه دولت درخصوص انحصار سلاح در دست خود» سخن گفت.
رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه سرانجام روز چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتشبس را امضا کرد، اما بطور مداوم آن را نقض کرده است.
بر اساس توافق آتش بس، نظامیان رژیم صهیونیستی میبایست در مدت ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج میشدند، ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد.
یک سخنگوی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) اخیرا اعلام کرد که حریم هوایی لبنان ۷ هزار و ۳۰۰ بار از سوی رژیم اسرائیل از زمان برقراری آتش بس نقض شده است.
وی همچنین از ارایه گزارش یونیفل به شورای امنیت درباره پیشرفت اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ از جمله تمام موارد نقض توافق آتشبس، خبر داد.
ژنرال «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان نیز امروز جمعه در سخنانی به مناسب هشتاد و دومین سالروز استقلال این کشور گفت: در بحبوحه اشغال اراضی لبنان توسط اسرائیل، میهن ما امروز شاهد مرحلهای سرنوشت ساز است که یکی از دشوارترین مراحل در تاریخ خودش به شمار میرود.
وی افزود: این مرحله در سایه حملات و تجاوزگری مداوم اسرائیل قرار دارد که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان شده است. این حملات و تجاوزگری اسرائیل مانع از تکمیل استقرار ارتش لبنان و باعث تخریب اموال و تأسیسات لبنانیها میشود.
حزب الله پیش از این در بیانیهای تاکید کرد: تجاوزگری فزاینده رژیم صهیونیستی علیه لبنان، شهروندان و حاکمیت ملی این کشور نشانه آشکار غرور و جنایت مستمر و پیوستهای است که این رژیم در برابر دیدگان کشورهای ضامن توافق آتشبس و کمیته نظارت بر آن و در سایه سکوت جهان عرب و جامعه بینالمللی با حمایت کامل آمریکا انجام میگیرد که این وضعیت، دشمن را به ادامه تجاوزات خود علیه لبنان و منطقه تشویق و جسورتر میکند.
حزب الله افزود که این تجاوزگری رژیم صهیونیستی نمیتواند ادامه یابد و باید با آن مقابله شود و دولت موظف است به مسئولیتهای ملی خود در قبال ملت عمل کند.