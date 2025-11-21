تیم‌های آکادمی سحر، استقلال و کاسپین در هفته پنجم لیگ بسکتبال بانوان به پیروزی رسیدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر بانوان امروز (جمعه ۳۰ آبان) ۳ دیدار در تهران برگزار شد.

در نخستین دیدار تیم آکادمی بسکتبال سحر در رقابت با آکادمی بسکتبال نیکا به برتری دست یافت تا همچنان بدون باخت در جدول رده بندی باشد. نگین رسولی‌پور از تیم آکادمی سحر بهترین بازیکن این دیدار بود. ۲۵ امتیاز، ۷ توپ ربایی، ۵ پاس گل، ۲ ریباند و کارایی ۳۰ عملکرد او در این دیدار بود.

استقلال تهران برای برگزاری دومین دیدار این هفته به مصاف قهوه باتسام مشهد رفت و موفق به شکست این تیم شد. «چیا رائل ویتسیت» بازیکن استقلال با ۲۲ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۹ توپ ربایی، ۳ پاس گل و کارایی ۳۴ بهترین بازیکن بازی بود.

همچنین در این هفته تیم کاسپین در مصاف با ستاد ملی گاز صاحب سومین خود شد تا حریفش همچنان بدون برد باشد. ریحانه حشمتی از تیم کاسپین با ۱۳ امتیاز، ۸ پاس گل، ۵ ریباند، ۲ توپ ربایی و کارایی ۱۹ بهترین بازیکن بود.

از هفته پنجم بسکتبال لیگ برتر بانوان، دیدار تیم‌های گروه بهمن و نفت آبادان یکشنبه آینده برگزار می‌شود.

نتایج دیدار‌های هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

* آکادمی نیکا ۴۳ - آکادمی سحر ۷۷

* استقلال تهران ٧٤ - قهوه باتسام مشهد ٥٧

* ستاد ملی گاز ۵۲ - کاسپین تهران ۶۱





