پخش زنده
امروز: -
مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان ارومیه فردا شنبه ۱ آذرماه به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان و با توجه به دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهرستان ارومیه طی ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوا برای گروههای حساس در وضعیت "ناسالم" قرار گرفته و با توجه به پایداری شرایط جوی، روز شنبه ۱ آذرماه، آموزش حضوری در مقاطع مهدکودک، پیشدبستانی و ابتدایی در تمامی مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی این شهرستان، در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل بوده و آموزش بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
همچنین به شهروندان ارومیه توصیه میشود از تردد غیرضروری گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی و از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز برای این افراد پرهیز شود .