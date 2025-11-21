تربت جام در هفته بسیج با اجرای ۲۵۰ عنوان برنامه اقتدارآفرین به استقبال حماسی از «لاله فاطمی» و نمایش بزرگ فداییان ولایت در (۵ آذر) می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تربت‌جام در نشست خبری تشریح برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج با اصحاب رسانه گفت: با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت شهدا به تشریح ریشه‌های قرآنی و تاریخی تشکیل بسیج اشاره کرد و هدف آن را ایجاد توانمندی و آمادگی در آحاد جامعه برای دفاع از نظام و کمک به مردم در حوادث غیرمترقبه دانست.

سرهنگ پاسدار ابراهیم بیدل افزود: بسیج یک امتداد تاریخی است که مصادیق آن از صدر اسلام با رهبری پیامبر اکرم (ص) و ایثار شخصیت‌هایی همچون حضرت فاطمه (س) آغاز شده و تا امروز در قالب مکتب امام (ره) ادامه دارد.

وی ادامه داد: مأموریت اصلی این نهاد را جذب، آموزش، سازماندهی و حفظ انسجام بسیجیان در سه راهبرد جهاد تبیین، جهاد خدمت‌رسانی و جهاد امیدآفرینی است.

وی بیان کرد: کارنامه موفق بسیج شهرستان از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون در قالب ۱۱ قرارگاه اعتلای بسیج و در حوزه قرارگاه محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی بیش از ۱۵۰ گروه جهادی فعالیت دارند که در همین خصوص از ۵۵۰۰ بسته معیشتی و ۴۰۰۰ بسته «یلدای مهدوی» توزیع شد.

بیدل گفت: در طرح «جهاد روشنایی»، ۷ نیروگاه خورشیدی با هزینه ۱.۴ میلیارد تومان راه‌اندازی و ۷۵ مورد تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. در طول این مدت ۲۷۵ اردوی جهادی فرهنگی، پزشکی و عمرانی در مناطق کم‌برخوردار و محلات کرامت بسیج برگزار و در همین راستا ۳۴ خانه معسر تعمیر و مرمت و نیز ۱۵۰۰ متر منزل محرومین ایزوگام شد.

وی افزود: در حوزه تعلیم و تربیت و قرارگاه تزکیه بیش از ۳۴۰ حلقه معرفتی و بصیرتی (صالحین) در سطوح مختلف در حال فعالیت هستند که در همین راستا ۴۶ واحد قرآن در قالب طرح هر مسجد یک پایگاه قرآنی، برپایی ۱۳ دوره تخصصی قرآنی و آموزش معارف اسلامی در سطوح مختلف، اجرای ۸۳ پایگاه طرح اوقات فراغت در قالب نوجوان‌های صالحین بخشی از فعالیت‌های فعالیت‌های دارالقرآن بسیج است.

وی ادامه داد: جذب و سازماندهی بیش از ۹۰۰۰ نفر بسیجی جدید (خواهر و برادر) جذب و سازماندهی، دیدار و تفقد از ۱۸۳ خانواده معزز شهید، تجلیل از ۱۶۴ پیشکسوت جهاد و شهادت را از اقدامات مؤثر بسیج در قرارگاه تشکیل و تحقق بسیج اعلام کرد.

سرهنگ بیدل گفت: در حوزه فرهنگی و اجتماعی و قرارگاه فرهنگی اجتماعی بیش از ۱۰۰ مورد طرح شهید «آبروی محله» و ۷۵ یادواره شهدا در سطح شهرستان برگزار و نزدیک به ۴۰۰ خانواده شهید مورد تفقد قرار گرفته‌اند. در مناسبت‌های ملی و مذهبی با هدف ارج نهادن به تعظیم شعائر اسلامی، ۵۲۱۷ رویداد فرهنگی و هنری اجرا شد.

وی افزود: اجرای بیش از ۳۵۰۰ مورد گشت محله‌محور و تأمین امنیت ۱۰۰۰ مراسم ملی و مذهبی، به‌منظور حفظ آمادگی و امیدآفرینی در سطح عمومی و نیز ۵۱ نفر آموزش تکمیلی گردان امنیتی، آموزش ۴۰ دبیر دفاعی مدارس، اجرای آموزش فرماندهان پایگاه‌های مقاومت، دوره آموزش و میدان تیر ۱۰۰۷ دانش‌آموز در طرح دفاعی مدارس را از برنامه‌های شاخص قرارگاه دفاعی و امنیتی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: در قرارگاه جهاد تبیین بیش از ۲۴۵۰ نشست بصیرتی و نهضت روشنگری برگزار شد و همچنین ۴۵۵۰ نفر در کارگاه‌های تخصصی با موضوعات پیشگیری از طلاق، تربیت فرزند و جمعیت و فرزندآوری آشنا شدند برای ۱۳۵ دوره مادرانه و دخترانه، ۲۵ کارگاه خودامدادی و دگر امدادی، ۵۵ کلاس تقویتی درسی فرزندان و ۲۹۲ مسابقه ورزشی، رزمی و دفاع شخصی اجرا شده است.

سرهنگ بیدل افزود: بسیج در حوزه درمان نیز فعال بوده و کادر درمان درمانگاه امام جعفر صادق (ع) بالغ بر ۲۲۲ هزار خدمت درمانی به آحاد مردم ارائه کرده‌اند. اجرای اردو‌های جهاد دندانپزشکی هفتگی و ماهانه در مناطق کم‌برخوردار و محلات کرامت از دیگر فعالیت‌های مؤثر سپاه در حوزه‌ی سلامت جامعه هدف است.

فرمانده بسیج تربت‌جام در خصوص برنامه‌های هفته بسیج از جمعه ۲ آذر تا پنجشنبه ۸ آذر) اعلام کرد: برنامه ها با سه محوریت اصلی شهادت حضرت زهرا (س)، ورود شهید گمنام و هفته بسیج با شعار «بسیج، مردم و اقتدار ملی» اجرا می‌شود.