پخش زنده
امروز: -
کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به مناسبت اختتام ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ریاض ۲۰۲۵ بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی در ریاض فرصتی بینظیر برای نمایش کیفیت، انسجام و رشد ورزش ایران در آوردگاه کشورهای اسلامی بود.
کاروان سفیران اقتدار متشکل از ۱۹۱ ورزشکار در ۲۰ رشته ورزشی، با برنامهریزی هدفمند، ارزیابی مستمر عملکرد و تمرکز بر آمادهسازی علمی و کیفی، توانست ۲۹ نشان طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز کسب کند و در مجموع ۸۱ نشان به دست آورد. این دستاورد، ضمن تثبیت جایگاه سوم جدول مدالی و افزایش سهم طلای کشور به ۱۰.۷۴ درصد، نشاندهنده ارتقای کیفیت اعزام و اثربخشی ورزشکاران قهرمان ایران در این دوره از بازیها محسوب میشود. همچنین حدود ۷۰ درصد ورزشکاران کاروان موفق به کسب مدال شدند که بیانگر کیفیت بالای اعزام و هدفمندی برنامهریزیهاست.
ویژگی برجسته این دوره، درخشش بانوان ورزشکار ایران بود؛ بانوان ۳۸ درصد از مدالهای طلا و ۴۱ درصد از کل مدالها را به خود اختصاص دادند که نسبت به دوره قبل (۱۷ درصد) نشاندهنده گسترش عمق استعدادها و پیشرفت قابل توجه ورزش زنان است. کاروان ایران در ۱۹ رشته از ۲۰ رشته اعزامی موفق به کسب مدال شد و در ۱۱ رشته به مدال طلا دست یافت؛ این آمار نمایانگر تنوع مدالآوری و کیفیت اعزام است.
از جمله دستاوردهای تاریخی این دوره میتوان به کسب ۸ مدال طلا توسط کشتی گیران دلاور کشورمان، کسب مدال تاریخی شنا و ثبت رکوردهای درخشان، کسب مدال تاریخی هندبال دختران، کسب مدالهای امیدوارکننده در دو و میدانی، درخشش تیم ملی کاراته دختران با کسب ۳ نشان طلا، عملکرد بینظیر ورزشکاران ووشو، تلاش ماندگار و ارزشمند دختران موی تای، و همچنین درخشش دوباره ورزشکاران تیمهای ملی فوتسال و والیبال و بویژه افتخارآفرینی ورزشکاران پارالمپیکی اشاره کرد.
این موفقیت حاصل تلاش بیوقفه ورزشکاران، مدیریت و برنامهریزی فدراسیونها، و همچنین پشتیبانی و حمایت عالیه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک است.
در این میان نباید منش اخلاقی و فرهنگی ورزشکاران اعزامی کاروان جمهوری اسلامی ایران، به ویژه احترام به پرچم و همبستگی با آرمانهای اسلامی را از نظر دور داشت. بیتردید این رفتارهای فرهنگی بخشی جداییناپذیر از موفقیت این کاروان فرهنگی محسوب میشود.
کمیته ملی المپیک ضمن قدردانی از وزارت ورزش و جوانان و تمامی فدراسیونهای ورزشی اعلام میکند که این مسیر، امیدبخش آیندهای روشن برای ورزش ایران و آمادهسازی برای افتخارآفرینی در رویدادهای پیشرو، از جمله بازیهای آسیایی و المپیک ۲۰۲۸، خواهد بود.