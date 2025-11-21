

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با بیان اینکه امروز ۲ سورتی پرواز باهواپیمای ایلوشن با حجم ۴۰ تن آب به صورت موافقیت آمیز در الیت انجام شد، گقت: مقرر شد فردا برای اطفای حریق ۲ فروند هواپیمای ایلوشن و ۶ بالگرد بکار گرفته شود



محمدی افزود: با هماهنگی انجام شده مقرر شد عملیات هوایی تا زمان مهار کامل آتش با این هواپیماا انجام گیرد.



او ادامه داد: ۶ فروند بالگرد نیز فردا در عملیات اطفای حریق جنگل الیت حضور دارند که پنج فروند عملیات تخلیه آب بر روی نقاط کانونی را انجام می‌دهند و یک فروند برای هلی برن نیرو‌ها استفاده خواهد شد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: گروه‌های تخصصی زمینی نیز از ۲۲ به ۴۰ تیم افزایش یافت تا مهار آتش با سرعت بیشتری انجام شود