نشست تخصصی ثبت جهانی زیویه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس موزه ملی ایران با اشاره به قدمت بیش از ٣٥٠٠ ساله این اثر باستانی گفت: ثبت جهانی زیویه، آن را از یک میراث صرفاً محلی فراتر برده و به میراثی متعلق به تمام بشریت تبدیل می‌کند.

نوکنده افزود: پس از این رویداد، زیویه تنها متعلق به جغرافیای سقز نخواهد بود بلکه جهانیان در برابر حفظ و معرفی آن مسئول خواهند بود.

طالب‌نیا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان هم با بان اینکه مستندسازی، توجیه علمی و معیار‌های فنی هر بخش در قلعه باستانی زیویه در حال تکمیل است گفت: پلان مدیریت ویژه زیویه در دستور کار قرار دارد تا حفاظت و معرفی این محوطه تاریخی به‌صورت اصولی انجام گیرد.

شهردار سقز هم در این نشست گفت: طبق اجماع یونسکو و بانک جهانی، میراث فرهنگی نه هزینه، بلکه سرمایه و موتور محرکه توسعه است.

بیگلری نماینده مردم سقز و بانه هم با اشاره به وجود آثار مختلف باستانی سقز در موزه‌های ایران و جهان عنوان کرد: در زمینه بوم‌گردی هنوز اقدام مؤثری انجام نگرفته و حتی یک نقطه استاندارد برای گردشگران ایجاد نشده است.

در این مراسم محمد مرادی پژوهشگر سقزی با اهدای یک قطعه زمین به مساحت ۲ هزار متر به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان خواستار ساخت موزه در این شهرستان شد.

در این نشست تخصصی که با حضور کارشناسان و مدیران ملی و استانی برگزار شد از کتاب «مقبره سلطنتی زیویه و هنر سکایی» نوشته رومن گیرشمن با ترجمه دکتر یوسف حسن‌زاده و بابک ارشادی هم رونمایی شد.