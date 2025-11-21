در آیینی معنوی، یادواره شهدای روحانی و جشنواره فرهنگی‌- هنری طلاب استان در حوزه علمیه برادران ایلام، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، در این مراسم گفت: طلاب و روحانیون در دوران دفاع مقدس نقشی بی‌بدیل در هدایت، تقویت روحیه و راهبری فکری جوانان و رزمندگان ایفا کردند و امروز نیز باید همان مسیر را با تعهد و بصیرت ادامه بدهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرادبیگی با گرامی‌داشت یاد و نام شهدای طلبه، اظهار کرد: این شهدا با ایمان، اندیشه و حضور مؤثر خود در جبهه، الگو‌هایی ماندگار برای نسل جوان حوزه و دانشگاه هستند.

استان ایلام در دوران دفاع مقدس، ۱۳ شهید روحانی تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده است؛ شهدایی که در خط مقدم جبهه‌ها علاوه بر حضور میدانی، مسئولیت هدایت فکری و اعتقادی رزمندگان را نیز بر عهده داشتند.