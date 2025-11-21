موج سواری رسانههای معاند روی آتش الیت؛ دهیار روستای الیت بازداشت نشده است
خبر منتشر شده از سوی رسانههای معاند در رابطه با بازداشت دهیار روستای الیت چالوس صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی وقوع آتشسوزی در منطقهای از جنگلهای استان مازندران، رسانههای معاند با سوار شدن روی موج خبری این واقعه، شایعاتی در رابطه با بازداشت دهیار روستای الیت چالوس در فضای مجازی منتشر کردند که این خبر کذب بوده و صحت ندارد.
در ادعای منتشر شده آمده بود دهیار روستا پس از اعلام یک خبر بازداشت شده که پیگیری این موضوع از دادگستری استان مازندران نشان داد این خبر کذب است و صحت ندارد.