به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نوشته وبگاه وزارت خارجه روسیه، زاخاروا در این باره بیان کرد: «ما این اقدام تحریک‌آمیز اردوگاه غرب را ضربه‌ای جدی به اعتماد بین‌المللی به سیستم تضمین‌های آژانس و رژیم جهانی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌دانیم. در واقعیت، هیچ مبنایی برای اقدامات فوق‌العاده از سوی شورای حکام آژانس در ارتباط با فعالیت‌های بازرسی در ایران وجود نداشت. دبیرخانه درخواستی از هیئت حکام برای دستورالعمل نداشته است.»

مسکو در ادامه از ایران به خاطر «پایبندی به تعهدات تحت ان‌پی‌تی و توافق تضمین‌های جامع با آژانس» قدردانی کرد و تأکید نمود که همکاری تهران با وجود حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن به تأسیسات هسته‌ای و همچنین فعال‌سازی اسنپ‌بک توسط کشور‌های غربی ادامه پیدا کرد.

زاخارووا افزود که رفتار «دوگانه اروپایی‌ها» به توسعه همکاری سازنده بین ایران و آژانس کمکی نخواهد کرد.