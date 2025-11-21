سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: خدا را شکر بعد از مسابقات سنگین و پرفشار، توانستیم چهار نشان طلا و دو نقره کسب کنیم و بار دیگر اقتدار کشتی ایران را به رخ دنیا بکشیم.

پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از پایان بازی‌های همبستگی اسلامی گفت: خدا را شکر بعد از مسابقات سنگین و پرفشار، توانستیم چهار مدال طلا و دو نقره کسب کنیم بار دیگر اقتدار کشتی ایران را به رخ دنیا بکشیم.

وی تاکید کرد:کیفیت کشتی‌گیری ورزشکاران ما فوق‌العاده بود و امیدواریم این مسیر موفقیت را تا المپیک لس‌آنجلس ادامه دهیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران تصریح کرد: از همه مردم و هواداران سپاسگزارم. دست بچه‌ها هم درد نکند. حضور ورزشکاران در کنار تیم ملی، نشان از تعهد آنها به کشور دارد.

درستکار عنوان کرد: چندین قهرمان جهان و المپیک در این مسابقات حضور داشتند و سطح بالایی داشت این بازی‌ها و اینکه تا ج الدینوف پیش از فینال ببازد، نشان دهنده سطح بالای مسابقات است.

وی درباره شکست کامران قاسمپور نیز گفت: برخی از بچه‌ها مثل کامران قاسم‌پور با وجود مشکلات رده بندی جهانی و شرایط سخت، تصمیم گرفتند در کنار کاروان ایران در این بازی‌ها حضور پیدا کنند. ما باید به عنوان سربازان ورزش کشور همیشه در کنار تیم ملی و کاروان باشیم و حمایت کنیم ما هم قاسم پور را به دلایل کاهش وزن درک می‌کنیم و در آینده آنها از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کنند.