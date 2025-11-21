مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری کردستان از اجرای پروژه‌های آبخوانداری در دشت‌های شرقی استان و تزریق سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب آب به سفره‌های زیرزمینی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شریفی‌پور اظهار داشت: از ۵۱ زیرحوضه مشرف بر آبخوان‌های استان، تعداد ۱۷ حوضه مورد مطالعه قرار گرفته‌است.

وی افزود: در راستای اجرای برنامه‌های اصلاحی این مطالعات، اقدام به اجرای طرح‌های مهم آبخوانداری و تغذیه آب زیرزمینی با بهره‌گیری حداکثری از رواناب‌های سطحی کرده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: از پهنه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتاری استان، طرح مطالعات جامع پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در ۳۷ درصد آن یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اجرا شده است.

شریفی‌پور یادآور شد: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در راستای کنترل فرسایش خاک و حمل به پایین دست و کنترل سیلاب انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر پوشش گیاهی طبیعی حفاظت شود، قطعا" پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در پایین دست برای تثبیت حوضه‌های آبخیز به سمت مکانیکی و بیومکانیکی خواهد رفت.