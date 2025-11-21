پخش زنده
روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی اعلام کرد: دوره آشنایی با تجهیزات و کاربرد لوازم ماهیگیری در کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی اعلام کرد: در راستای ارتقای دانش فنی و مهارتهای ماهیگیری با قلاب، مرحله اول دوره آموزشی ماهیگیری با قلاب از سوی انجمن ماهیگیری کیش برگزار شد.
این دوره آموزشی زیر نظر حمید پور غلامحسینی رئیس انجمن ماهیگیری هیئت انجمنهای ورزشی با استقبال علاقمندان در اسکله تفریحی صفین برگزار شد.
ترویج روشهای اصولی و پایدار صید با قلاب، افزایش بهرهوری و کاهش صیدهای ناخواسته از اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود و جمعی از صیادان فعال در سواحل کیش و علاقمندان رشته ماهیگیری با قلاب در آن شرکت کردند.