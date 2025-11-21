فرماندار فیروزکوه و رئیس هیئت اجرایی انتخابات این شهرستان از فعال‌سازی ستاد انتخابات برای هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی خبر داد و گفت تمامی ارکان ستاد آماده برگزاری انتخابات هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زمانی‌نژاد از آغاز فعالیت ستاد انتخابات شورای اسلامی برای هفتمین دوره انتخابات خبر داد.

وی در این خصوص گفت: تمامی ارکان ستاد انتخابات در شهرستان فیروزکوه برای برگزاری انتخابات آماده هستند و اولین جلسه با حضور اعضای شوراها، دهیاران، بخشداران و معاونین فرمانداری برگزار شد و در این جلسه مسائل و مشکلات روستاها مورد بحث قرار گرفت و نیازمندی‌ها و دغدغه‌های مختلف احصا شد.

فرماندار فیروزکوه همچنین به اهمیت برگزاری انتخابات باشکوه اشاره کرد و افزود: با توجه به ماده 90 قانون انتخابات، ما تمامی شوراها و دهیاران را ملزم کردیم تا تمامی امکانات و منابع مالی مورد نیاز برای برگزاری انتخابات به بهترین نحو ممکن تأمین شود.

وی تأکید کرد که اعضای شورای ششم با توجه به تمدید 10 ماهه دوره خود، باید تا پایان دوره وظایف و مسئولیت‌های خود را به طور کامل انجام دهند تا روستاییان از خدمات مختلف بهره‌مند شوند و هیچ مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

زمانی‌نژاد در پایان یادآور شد: تا پیش از برگزاری انتخابات، تمامی اقدامات لازم برای تسهیل خدمات به روستاییان و برگزاری انتخابات بی‌نقص انجام خواهد شد.