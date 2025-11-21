پخش زنده
شاخص کیفیت هوا در مهاباد ۲۰۲ است و شرایط برای تمام افراد جامعه ناسالم است. پیشبینی شده آلودگی هوا در آذربایجان غربی تا دوشنبه ماندگار باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، موسوی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، در گفتوگوی تلفنی با خبر صدا و سیمای مهاباد اعلام کرد که وضعیت کیفیت هوا در برخی شهرهای استان ناسالم است.
وی با اشاره به شاخص آلودگی هوا، گفت: در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در ارومیه ۱۲۵ و شاخص ۲۴ ساعته ۱۰۸ است که برای گروههای حساس ناسالم محسوب میشود. مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان ارومیه نیز در پی آلودگی هوای این شهرستان فردا شنبه ۱ آذرماه تعطیل است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: وضعیت هوا در مهاباد با شاخص ۲۰۲، ناسالم برای تمام افراد جامعه است، در حالی که شاخص ۲۴ ساعته این شهرستان ۷۹ گزارش شده است.
شاخص هوا در شاهیندژ ۱۵۳ و شاخص روزانه ۶۲ است. شهرستانهای پیرانشهر و بوکان نیز به ترتیب با شاخصهای ۱۰۵ و ۱۰۴ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.
موسوی با بیان اینکه سکون هوا باعث ادامه آلودگی تا روز دوشنبه پیشبینی میشود، از شهروندان خواست اقدامات پیشگیرانه مانند کاهش فعالیتهای بدنی در فضای باز و استفاده از وسایل حملونقل عمومی را رعایت کنند.