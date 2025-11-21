علیرضا دبیر پس از پایان رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های همبستگی اسلامی افزود: مدال‌هایی که در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی به دست آمد را به مردم ایران تبریک می‌گویم واقعا کشتی‌گیران ما ایثار کردند. آنها حدود ۴۰ تا ۵۰ روز پیش در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کردند و با بدن‌های خسته در این بازی‌ها حاضر شدند.

او ادامه داد: دولت و وزارت ورزش از ما خواستند که با نفرات خوب خود شرکت کنیم و ما هم گفتیم چشم. می‌توانستیم ۱۰ مدال طلا بگیریم، اما شیطنت‌های داوری و بد آوردن کشتی‌گیران ما در این ماجرا دخیل بود.

دبیر در مورد شکست کامران قاسم پور و کسب مدال برنز گفت: در فاصله ۴۰ روز دو بار وزن کم کرده است و دیگر بدن جواب نمی‌دهد. از کامران خواهش کردیم بیاید و او هم ایثار کرد آمد و کشتی گرفت.

رییس فدراسیون کشتی در پاسخ به این پرسش که مدال‌های کشتی را به چه کسی تقدیم می‌کند؟ تاکید کرد: اگر به من باشد مدال‌ها را به امام زمان و سپس به مردم ایران تقدیم می‌کنم. باید این نکته را بگویم که در این کشور می‌توان کار کرد. هر کسی بگوید کار نمی‌توان کار کرد، دروغ می‌گوید و یک جای کارش می‌لنگد. ما هم خیلی کار شاقی انجام نمی‌دهیم و وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم. من اگر کار نکنم باید به مردم جواب پس بدهم و باید یقه کسانی که کار نمی‌کنند را بگیریم.