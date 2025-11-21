در مراسمی با حضور معاون وزیر ورزش و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، از ۹۰ ورزشکار مدال آور و استعدادهای برتر ورزشی شهرستان پاکدشت تجلیل شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی با حضور معاون وزیر ورزش و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، از ۹۰ ورزشکار مدال آور و استعدادهای برتر ورزشی شهرستان پاکدشت تجلیل شد.

ورزشکاران شهرستان پاکدشت در رقابت های کشوری استعدادهای برتر ورزشی ۱۰ مدال رنگارنگ کسب کردند که ۶ تای آن طلا بود.تعداد مدال های نوجوانان ورزشکار شهرستان پاکدشت در مسابقات استعدادهای برتر از ۱۴ استان کشور بیشتر بوده است.