سرعتگیری طرح تعریض محور آمل-بابل
عملیات اجرایی دو طرح عمرانی در محور آمل-بابل قدیم با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
یاسر رجبی، معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی مازندران گفت: عملیات تعریض و بهسازی محور آمل-بابل قدیم در محدوده شادمحل و کتهپشت آمل در قالب دو قرارداد عمرانی آغاز شده است.
وی با تشریح جزئیات طرحها افزود: در قرارداد نخست، اجرای کانال هدایت آبهای سطحی به طول ۳۰۰ متر، تعریض آبرو و عملیات زیرسازی و آسفالت به طول ۵۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال در حال انجام است.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد: در قرارداد دوم نیز تعریض آبروی ورودی روستای کتهپشت و اجرای زیرسازی و آسفالت به طول ۲۰۰ متر با اعتباری معادل ۶۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
رجبی با اشاره به اهمیت این محور گفت: محور آمل-بابل قدیم علاوه بر نقش محلی، به عنوان مسیر جایگزین بزرگراه آمل-بابل در ایام تعطیل نقش مؤثری در توزیع ترافیک دارد.
وی در پایان از استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی مازندران برای پیگیریها و حمایتهای لازم تقدیر کرد.