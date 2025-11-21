

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ یاسر رجبی، معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران گفت: عملیات تعریض و بهسازی محور آمل-بابل قدیم در محدوده شادمحل و کته‌پشت آمل در قالب دو قرارداد عمرانی آغاز شده است. یاسر رجبی، معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران گفت: عملیات تعریض و بهسازی محور آمل-بابل قدیم در محدوده شادمحل و کته‌پشت آمل در قالب دو قرارداد عمرانی آغاز شده است.

وی با تشریح جزئیات طرحها افزود: در قرارداد نخست، اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی به طول ۳۰۰ متر، تعریض آبرو و عملیات زیرسازی و آسفالت به طول ۵۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال در حال انجام است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد: در قرارداد دوم نیز تعریض آبروی ورودی روستای کته‌پشت و اجرای زیرسازی و آسفالت به طول ۲۰۰ متر با اعتباری معادل ۶۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

رجبی با اشاره به اهمیت این محور گفت: محور آمل-بابل قدیم علاوه بر نقش محلی، به عنوان مسیر جایگزین بزرگراه آمل-بابل در ایام تعطیل نقش مؤثری در توزیع ترافیک دارد.

وی در پایان از استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی مازندران برای پیگیری‌ها و حمایت‌های لازم تقدیر کرد.