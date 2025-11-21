پخش زنده
دو منبع آگاه میگویند به رسانههای آمریکا اعلام کردند که این کشور با تهدید به قطع ارسال سلاح و توقف تبادل اطلاعات، کییف را برای پذیرش طرح صلح ۲۸ بندی خود تحت فشار گذاشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک به نقل از رویترز، واشنگتن در این طرح خواستار واگذاری بخشهای بیشتری از خاک اوکراین به روسیه، محدودسازی ارتش اوکراین و منع دائمی عضویت این کشور در ناتو شده است. ولودیمیر زلنسکی بدون رد صریح این پیشنهاد، آن را «در دست بررسی» خواند و بر ضرورت دستیابی به «صلح واقعی و با عزت» تأکید کرد. اروپا که در جریان تهیه این طرح قرار نگرفته، واکنشی تند نشان داده و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این طرح را «لحظهای بسیار خطرناک» توصیف کرده و گفته است هرگونه توافق تنها باید به تصمیم اوکراین باشد و روسیه هیچ حقی برای گرفتن امتیاز ندارد.
این گزارش اضافه کرد: نسخهای از این طرح که رویت شده، عملاً کنترل روسیه بر لوهانسک، دونتسک و کریمه را تثبیت میکند، خطوط تماس در خرسون و زاپروژیا را منجمد نگه میدارد و منطقهای غیرنظامی میان جبهه فعلی و مرز دونتسک ایجاد میکند. در مقابل، اوکراین نهتنها از بخشی از مناطق تحت کنترل خود عقبنشینی میکند، بلکه از پیوستن به ناتو محروم میشود و سقف نیروی نظامی آن به ۶۰۰ هزار نفر محدود خواهد شد.
مقام آمریکایی مدعی شده است این طرح پس از مشورت با رستم عمرُف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، تدوین شده، اما عمرُف این ادعا را رد کرده و گفته هیچ مفادی را بررسی یا تأیید نکرده است. او همچنین پس از دیدار با هیئت آمریکایی تأکید کرد کییف هیچ طرحی را که «حق حاکمیت اوکراین را نقض کند» نمیپذیرد.
این گزارش افزود: کرملین نیز اعلام کرده هنوز هیچ طرح رسمی از آمریکا دریافت نکرده، اما خواستار آن شده است که اوکراین «تصمیمی مسئولانه» اتخاذ کند. در همین حال، طرح آمریکا خواستار لغو تدریجی تحریمها علیه روسیه، بازگشت مسکو به گروه G۸ و ایجاد صندوق مشترکی برای سرمایهگذاری با استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه است.
رویترز نوشت: این طرح تنها در یک جمله مبهم به «تضمینهای امنیتی قوی» برای اوکراین اشاره میکند، در حالی که کییف همواره بر دریافت تضمینی معادل ماده ۵ ناتو پافشاری کرده است. دولت ترامپ در ماههای اخیر همزمان با تلاش برای تسریع روند دیپلماسی، برخی اقدامات سختگیرانه علیه روسیه از جمله لغو نشست با ولادیمیر پوتین و اعمال تحریم بر شرکتهای بزرگ نفتی روسیه را نیز دنبال کرده است. کاخ سفید اعلام کرده این طرح بهصورت محرمانه و در مدت یک ماه توسط مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه واشنگتن، تنظیم شده است. دولت آمریکا میگوید این طرح بر اساس «واقعیتهای جنگ پس از پنج سال» تدوین شده و قرار است یک «سناریوی بُرد-بُرد» ایجاد کند. فشار آمریکا در شرایطی افزایش یافته که اوکراین با مشکلات داخلی و میدانی روبروست؛ دو وزیر کابینه اوکراین بهتازگی برکنار شدهاند و نیروهای روسی با پیشرویهای تدریجی در جبهههای شمالشرق و شرق، نزدیک به یکپنجم خاک اوکراین را در کنترل دارند.
رویترز در پایان نوشت: به رغم تکذیب کییف درباره سقوط برخی مناطق، مقامات اوکراینی اذعان کردهاند روسیه در حال پیشروی است و با نزدیکشدن به چهارمین زمستان جنگ، ترس از فشارهای فزاینده بر اوکراین برای پذیرش توافقی که بسیاری آن را «واماندن در برابر مطالبات روسیه» میدانند، افزایش یافته است.