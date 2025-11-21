به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نوری شادکام گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده در استان یزد، میزان موارد مثبت آنفلوآنزا طی هفته اخیر رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: در حالی‌که هفته گذشته حدود ۱۱ درصد تست‌های انجام‌شده مثبت بود، این رقم در هفته اخیر به ۲۶ درصد رسیده و نشان‌دهنده ورود استان یزد به موج جدید آنفلوآنزاست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن تأکید بر اینکه وضعیت فعلی هنوز در مرحله اضطرار یا بحران قرار ندارد، هشدار داد که بی‌توجهی به توصیه‌های پیشگیرانه می‌تواند موجب بروز مشکلات جدی در سطح استان شود.

نوری شادکام، مهم‌ترین توصیه‌های اعلام‌شده را به ترتیب خودداری دانش‌آموزان دارای علائم بیماری از حضور در مدرسه تا زمان بهبود کامل، استفاده افراد مبتلا یا مشکوک به بیماری از ماسک در محیط‌های عمومی، توجه جدی به شست‌وشوی مکرر دست‌ها به‌عنوان یکی از راه‌های اصلی پیشگیری از انتقال ویروس، پرهیز از حضور غیرضروری در تجمعات و مکان‌های شلوغ تا کاهش شدت موج بیماری دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: با رعایت این نکات از سوی شهروندان، استان یزد بتواند این موج آنفلوآنزا را با کمترین آسیب پشت سر بگذارد.