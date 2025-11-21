پخش زنده
طرح سپر موشکی «گنبد طلایی» دولت ترامپ با تأخیرهای گسترده، کمبود برنامهریزی و نگرانی شرکتهای دفاعی روبهرو شده و تحقق آن تا سال ۲۰۲۸ را با تردید جدی مواجه کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک به نقل از خبرگزاری رویترز، برنامه ۱۷۵ میلیارد دلاری «گنبد طلایی» که ترامپ تنها یک هفته پس از آغاز دولتش وعده داد، به دلیل تعطیلی ۴۳روزه دولت و نبود یک برنامه مشخص برای هزینهکرد نخستین بودجه ۲۵ میلیارد دلاری، دچار توقف و تعلل شده است؛ مسئلهای که به گفته منابع دولتی و صنعتی، بخشی از نیروهای کلیدی را از کارهای اصلی خود دور و روند امضای قراردادها را مختل کرده است.
دولت آمریکا هنوز نتوانسته بودجه ۲۵ میلیارد دلاری تصویبشده در تابستان را به یک طرح هزینهکرد رسمی تبدیل کند و همین مسئله باعث شده است برنامه از مرحله طراحی به اجرای سریع منتقل نشود و پیشرفتها تقریباً متوقف بماند. منابع مختلف در پنتاگون و کنگره گفتهاند که طرح هزینهکردی که باید در ماه اوت ارائه میشد، اکنون قرار است در دسامبر تحویل کنگره شود.
در ادامه آمده است که تأخیر در قراردادهای دفاعی امری معمول است، اما به دلیل جدول زمانی بسیار فشرده دولت ترامپ، این تأخیرها اهمیت بیشتری پیدا کرده و نگرانی شرکتهای دفاعی را برانگیخته است؛ شرکتهایی که بیم دارند قراردادهای اصلی تا پایان دسامبر صادر نشود و این امر هزینه پروژه را افزایش دهد.
کاخ سفید با دفاع از این برنامه، آن را «پروژهای پیشرو» توصیف کرده و تأکید داشته که ایجاد چنین سامانهای نیازمند کار سنگین و هماهنگی گسترده است، در حالی که پنتاگون نیز گفته پیشرفتها را به دلیل تهدیدات احتمالی، محرمانه نگه میدارد.
در ادامه آمده است که هرچند پنتاگون اعلام کرده طرح اجرایی ژنرال مایکل گتلاین ارائه شده، اما معماری نهایی پروژه هنوز قطعی نیست و همین بلاتکلیفی، صدور قراردادهای اصلی برای طراحی و ساخت ماهوارهها، رهگیرها، ایستگاههای زمینی و شبکههای ارتباطی را متوقف کرده است. کارشناسان هشدار دادهاند که هزینه ایجاد یک سامانه کامل میتواند تا ۳.۶ تریلیون دلار در ۲۰ سال آینده برسد.
این گزارش افزود که برنامه هنوز نتوانسته نیروی انسانی مورد نیاز خود را تکمیل کند و حتی یکی از مدیران فنی اصلی پروژه نیز از دست رفته است، هرچند فرد جایگزین شناسایی شده است. گتلاین تنها توانسته بخشی از نیروهای قراردادی و متخصصان دفاع موشکی را از مراکز مختلف برای پیشبرد کار موقتاً به پنتاگون منتقل کند.
مشکلات برنامه تنها به بوروکراسی محدود نیست و شرکتهای دفاعی نیز به دلیل هزینههای بسیار سنگین توسعه «رهگیرهای فضایی» تمایل اندکی برای ورود به رقابت دارند؛ زیرا مجبورند هزینه پژوهش و آزمایشهای اولیه را خود پرداخت کنند و بیم آن دارند که دولت بعدی کل پروژه را کنار بگذارد.
این گزارش اضافه کرد که وزارت دفاع قصد دارد چهار نوع رهگیر برای مراحل مختلف پرواز موشک—including مقابله با موشکهای هایپرسونیک—به رقابت بگذارد و جوایزی تا ۳۴۰ میلیون دلار برای مراحل آزمایشی در مدار در نظر گرفته است؛ اما شرکتها برآورد میکنند هزینه ساخت و آزمایش هر رهگیر ممکن است بین ۲۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد دلار باشد.
در ادامه آمده است که شرکتهای بزرگ مانند لاکهید مارتین، نورتروپ گرومن، آرتیایکس و بوئینگ احتمالاً در بخشهای مختلف برنامه مشارکت خواهند کرد؛ در حالی که پنتاگون همزمان در حال یکپارچهسازی سامانههای هشدار اولیه از نهادهای اطلاعاتی مختلف برای تقویت توان دفاعی گنبد طلایی است.
رویترز در پایان نوشت که با وجود برخی پیشرفتها، ادامه این مشکلات—از ساختار نامشخص تا کمبود نیرو و بیمیلی شرکتها—سبب شده تحقق وعده ترامپ برای عملیاتی شدن این سپر موشکی تا سال ۲۰۲۸ با تردیدهای جدی روبهرو شود.