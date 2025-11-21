پخش زنده
مجید صفار، سفیر فوقالعاده و تامالاختیار جمهوری اسلامی ایران در بوروندی، استوارنامه خود را به اِواریست نداییشیمیِه، رئیسجمهور بوروندی، تقدیم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از ابیجان، رئیسجمهور بوروندی در این دیدار با استقبال گرم از سفیر ایران، بر اهمیت گسترش روابط دوستانه و همکاریهای دوجانبه میان دو کشور تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که انتصاب سفیر جدید بتواند فصل تازهای را در همکاریهای ایران و بوروندی بهویژه در حوزههای کشاورزی، انرژی، معدن، آموزش، تجارت و انتقال فناوری رقم بزند.
آصفار نیز با ابراز تمایل جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق روابط با بوروندی، تأکید کرد که ایران آماده است تجربهها و ظرفیتهای خود را در زمینههای مختلف با این کشور آفریقایی به اشتراک بگذارد و زمینه همکاریهای عملی و سودمند را فراهم کند.
دو طرف بر تقویت همکاریها و ارتقای مناسبات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور تأکید کردند.
مجید صفار سفیر مقیم ایران در اوگاندا و آکردیته در بروندی و روانداست.