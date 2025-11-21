به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو پس از پیروزی ۲ بر یک استقلال برابر پادیاب خلخال و صعود آبی‌پوشان به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، اظهار داشت: پیش از مسابقه هم تأکید کرده بودم که تیمم را برای جدال‌های تن‌به‌تن و شرایط سخت این زمین آماده کرده بودم، اما غافلگیر شدیم و حریف در دقایق ابتدایی به گل رسید. در آن لحظات تمرکز لازم را نداشتیم و امیدوارم بازیکنانم این اتفاق را به‌عنوان یک هشدار جدی بپذیرند. خوشبختانه زمان کافی برای بازگشت داشتیم و روند بازی را تغییر دادیم.

سرمربی استقلال با تمجید از نمایش تیم حریف تصریح کرد: قصد نداریم خودمان را با آنها مقایسه کنیم، اما باید اعتراف کنم پادیاب خلخال با تمام وجود جنگید و سزاوار تقدیر است. نکته تأسف‌بار اینجاست که نمی‌دانم چرا همیشه این‌گونه بازی نمی‌کنند. اگر با همین انرژی و غیرت در لیگ‌شان حاضر شوند، مطمئناً می‌توانند به جمع مدعیان و حتی صدر جدول برسند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه عنوان کرد: ما می‌توانسنیم خیلی زودتر به گل برسیم و نمی‌خواستیم بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود. ما حتی ۲۶ دقیقه بیشتر (اشاره به وقت‌های تلف شده در هر دو نیمه) بازی کردیم. بازی به لحاظ فیزیکی سخت بود. هدف ما رفتن به مرحله بعد بود و از این بابت خوشحالیم.

ساپینتو در پایان گفت: بحث دست‌کم گرفتن نیست. آنها با تمرکز بالا مقابل پادیاب بازی نکردند. وقتی با تمرکز بالا وارد زمین نمی‌شوید، در دقایق اول غافلگیر می‌شوید. امیدوارم این بازی درس عبرتی برای بازیکنان باشد.