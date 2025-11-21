نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به نیرو‌های مردمی و کارگران صنعت نفت دستور داد برای مقابله با «طرح‌های خرابکارانه آمریکا» در حالت آماده‌باش کامل باشند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در واکنش به گزارش‌های مبنی بر مجوز عملیات مخفیانه سازمان سیا و حضور ناوگان دریایی آمریکا در منطقه، به نیرو‌های مردمی و کارگران صنعت نفت دستور داد برای مقابله با "طرح‌های خرابکارانه آمریکا" در حالت آماده‌باش کامل باشند.

نیکلاس مادورو روز پنج‌شنبه در جمع فعالان کارگری و در آستانه کنگره مؤسسان طبقه کارگر، نسبت به طرح‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا (CIA) برای ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی این کشور هشدار داد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا خطاب به شبه نظامیان بولیواری و کارگران گفت: سازمان سیا با بودجه‌های کلان مأموریت یافته تا اقتصاد ونزوئلا را فلج کند. در برابر این نقشه‌ها، قدرت کارگری باید هزار چشم و هزار گوش داشته باشد.

مادورو با تأکید بر لزوم هوشیاری همگانی تصریح کرد: همه باید مراقب باشند؛ از تأسیسات نفتی و گازی گرفته تا شبکه برق و سیستم حمل‌ونقل. این یک طرح دفاعی جامع است که در آن هر کس باید از سنگر خود در برابر نفوذ و خرابکاری سیا دفاع کند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند دونالد ترامپ مجوز انجام عملیات‌های مخفیانه توسط سیا در ونزوئلا را صادر کرده است.

همزمان، دولت ترامپ با اعزام ناو هواپیمابر جرالد فورد و یک گروه رزمی دریایی به دریای کارائیب فشار نظامی بر کاراکاس را به اوج رسانده است. مقامات ونزوئلا معتقدند هدف اصلی این لشکرکشی و عملیات‌های اطلاعاتی، نه مبارزه با قاچاق، بلکه زمینه‌سازی برای تغییر رژیم و تسلط بر بزرگترین ذخایر نفتی جهان است.