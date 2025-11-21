اعزام نخستین کاروان راهیان نور سردشت به جنوب کشور آغاز شد؛ اعزامی که بخش نخست برنامه سفر هزار و ۲۰۰ زائر این شهرستان تا پایان سال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نخستین کاروان راهیان نور سردشت به جنوب کشور اعزام شد.

قرار است تا پایان سال جاری، هزار و ۲۰۰ نفر از زائران سردشتی در قالب کاروان‌های راهیان نور به این مناطق اعزام شوند تا ضمن زیارت یادمان‌های دفاع مقدس، با فرهنگ مقاومت و فداکاری آشنا شوند.

شایان ذکر است، در سردشت نیز، یادمان‌های شهدای بلفت، دارساوین و شهدای بمباران شیمیایی این شهرستان هر ساله پذیرای زائران هستند.