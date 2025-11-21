

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در نخستین بازی، تیم نفت و گاز امیدیه در دیداری نزدیک و پرفشار توانست با نتیجه ۸ بر ۶ از سد رعد پدافند زنجان عبور کند.

اما مهم‌ترین مسابقه هفته، جدال دانشگاه آزاد تهران و پالایش نفت آبادان قهرمان و نایب‌قهرمان فصل گذشته بود؛ دیداری که از همان ابتدا با حساسیت بالا دنبال شد. این مسابقه در وقت قانونی با نتیجه ۱۱–۱۱ به پایان رسید و سرنوشت آن، همانند یک فینال واقعی، در ضربات پنالتی مشخص شد.

در نهایت تیم دانشگاه آزاد تهران، نایب‌قهرمان فصل قبل، با نتیجه ۲۵ بر ۲۴ بر پالایش نفت آبادان، قهرمان دوره گذشته، غلبه کرد.