دبیر کل کمیته ملی المپیک گفت: با توجه به تعداد نشان‌های کسب شده و پیشرفت قابل توجه تعداد نشان ها، ورزش کشور دوباره احیا شده و حال خوبی دارد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ضمن عرض سلام و تبریک خدمت ملت بزرگوار و شریف ایران اظهار کرد. کسب ۲۹ نشان طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز سفیران اقتدار در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی اتفاق بسیار ارزشمندی بود. فرزندان ملت در این ۱۷–۱۸ روزی که در ریاض با ۵۷ کشور اسلامی به رقابت پرداختند، خوش درخشیدند و بهترین‌ها را رقم زدند.

وی ادامه داد: اینکه توانستیم مقام سوم را کسب کنیم و تنه به تنه و شانه به شانه با ازبکستان رقابت کنیم، به طوری که هر دو ۲۹ مدال طلا کسب کردیم و فقط تعداد مدال‌های نقره آنها از ما بیشتر بود، این نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه کاروان است. این در حالی است که در دوره گذشته، با وجود کسب مقام سوم، از همین ازبکستان ۱۲ مدال طلا کمتر گرفته بودیم. این نشان‌دهنده این است که ورزش ایران، مجددا سرپا و احیا شده است و حال خوبی دارد.

او درباره گستره رشته‌های مدال‌آور نیز توضیح داد: ۲۰ رشته ورزشی از ایران در این مسابقات شرکت کرده بودند که ۱۹ رشته مدال گرفتند و این نشان‌دهنده تنوع مدالی ما بود. با وجود اینکه به نسبت دوره گذشته، ۱۰۷ مدال طلا کاهش پیدا کرده بود و برای مثال ترکیه تقریبا نیمی از طلا‌های دوره قبل را کسب کرد و تعداد طلاهایش نصف شد، ما برخلاف این روند، بیش از ضریب کاهش طلا‌ها موفق به کسب مدال طلا شدیم و افزایش مدال‌های طلا را در کارنامه خود قرار دادیم.

وی به نقش مهم ورزش بانوان اشاره کرد: خوشبختانه حدود ۴۰ درصد مدال‌های طلا و مجموع مدال‌های کاروان را خانم‌های ما به دست آوردند. این موضوع پس از اتفاقات خوبی که در بحرین در رده‌های پایه رخ داده بود، نشان‌دهنده حضور پررنگ بانوان ما در مدال‌آوری است و بسیار نویدبخش آینده ورزش بانوان محسوب می‌شود.

علی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد عملکرد رشته‌های شاخص افزود: بعضی رشته‌ها فوق‌العاده کار کردند، مثل کشتی که همه مدال‌هایی را که امکان داشت کسب کرد و ۸ مدال طلا گرفت. ووشو از ۶ مدالی که به دست آورد، ۴ مدال طلا کسب کرد. کاراته در بخش بانوان هر سه مدال طلایی که امکان داشت را به دست آورد. رشته شنا نیز اولین مدال طلای تاریخش را در بازی‌های کشور‌های اسلامی کسب کرد. دختران هندبال ما هم برای اولین بار مدال‌آور شدند. سایر مدال‌آوران عزیز هم خوش درخشیدند و این موفقیت‌ها در نهایت برای کاروان ایران رقم خورد.

وی ادامه داد: ما به این رویداد به عنوان مقدمه‌ای برای بازی‌های آسیایی ناگویا و همچنین المپیک لس‌آنجلس نگاه می‌کنیم و حتما نقاط قوت و ضعف خود را بررسی خواهیم کرد تا ان‌شاالله چراغ راه آینده باشد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه از مسئولان و دست‌اندرکاران قدردانی کرد و گفت: جا دارد که تشکر کنم از وزیر ورزش و جوانان، به خاطر حمایت‌های ویژه‌ای که از این کاروان داشتند. همچنین از محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته المپیک، بابت راهنمایی‌ها و راهبری بسیار خوبشان. از همکارانمان در وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و به ویژه فدراسیون‌ها، مربیان، ورزشکاران و خانواده‌هایشان و همه کسانی که کمک کردند کاروان ایران به خوبی در این رویداد حضور پیدا کند، نتیجه بگیرد و ان‌شاالله با سربلندی بازگردد. آرزوی ما این است که همیشه کام ملت ایران شیرین باشد و خوشحالیم که توانستیم نقش کوچکی در این مسیر ایفا کنیم.

وی تاکید کرد: یک کار مشترک بین وزارت ورزش و کمیته المپیک شکل خواهد گرفت. البته بخشی از این کار برای بازی‌های جوانان بحرین انجام شده و برای مسابقات کشور‌های اسلامی ریاض نیز همین روند ادامه خواهد داشت. یک ارزیابی مشترک خواهیم داشت و در جلسات تخصصی که در وزارت ورزش برگزار می‌شود، نقاط قوت و ضعف فدراسیون‌ها بررسی خواهد شد. تلاش ما این است که نقاط قوت تقویت شود و نقاط ضعف نیز برطرف شود و به بهبود عملکرد منجر شود.

وی بار دیگر به عملکرد رشته‌های موفق اشاره کرد و گفت: کشتی موفق‌ترین رشته ما در این بازی‌ها بود. ۸ مدال طلا گرفت و ۱۲ مدال از ۱۲ شانس ممکن. کشتی همیشه کمک حال کاروان ایران بوده و این بار هم قهرمانان ما، با وجود سختی میدان و حضور بسیاری از قهرمانان جهان، توانستند به خوبی نقش خود را ایفا کنند.

وی درباره پیش‌بینی‌های مدالی پیش از برگزاری بازی‌ها گفت: آخرین ارزیابی ما این بود که ۲۷ مدال طلا کسب خواهیم کرد و خوشبختانه ۲۹ مدال طلا به دست آمد، یعنی دو مدال طلا بیشتر از پیش‌بینی ما. این نشان‌دهنده آن است که همکاران من در مرکز نظارت، ارزیابی دقیقی انجام داده بودند و در بحرین هم همین‌گونه بود.

خوشبختانه مجموعه دوستان ما در مرکز نظارت، نظارت خوبی دارند، تحلیل‌های خوبی انجام می‌دهند و ان‌شاالله ارزیابی‌های دقیق‌تری نیز خواهند داشت. در یک کار مشترک با وزارت ورزش، تلاش می‌کنیم که کار را به صورت علمی، درست و منطقی پیش ببریم.

علی‌نژاد در پاسخ به سوالی در مورد عملکرد رسانه‌ها در پوشش نتایج ورزشکاران ایران در این بازی‌ها اظهار کرد:همکاران ما در حوزه رسانه چه رسانه‌های مکتوب، چه دیداری و شنیداری، و صداوسیما بسیار خوب عمل کردند. اگر زحمات عزیزانمان در رسانه‌ها نبود، حتما این موفقیت‌هایی که فرزندانمان در تیم‌های مختلف به دست آوردند، نمی‌توانست به خوبی در ایران منعکس شود. رسانه‌های ما از رسانه‌های سعودی هم قوی‌تر این رویداد را پوشش دادند.