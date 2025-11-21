پخش زنده
همزمان با هفته بسیج ۳۲۰ برنامه در بهارستان اصفهان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده بسیج ناحیه امام حسین (ع) بهارستان گفت: یکی از برنامههای شاخص این هفته در بهارستان، تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در نقاط مختلف این ناحیه، از جمله شهرک سپاهان، شهرک راهآهن و روستاهای «کیچی» و «قلعه شور» است.
محمد حسین الیاسی افزود: برپایی «همایش اقتدار بسیج» با حضور اقوام مختلف، اجرای هنرنمایی «پیر امید» به همت دانشآموزان و «اتوبوس سیاره بسیج» برای ارائه خدمات فرهنگی، علمی، پزشکی و ورزشی در مدارس از دیگر برنامههای این هفته است.
وی با اشاره به اینکه طرح «محلهمحوری» از دیگر برنامههای کانونی این هفته است که در قالب «قرار عاشقی» و با محوریت مساجد اجرا میشود، ادامه داد:این طرح شامل پویش کتاب و کتابخوانی، روایت حقیقت، اکران فیلم، سرودهای پاتوقی، میزهای خدمت برای حل مشکلات محلی، گشتهای رضوی برای امنیت محله و محافل انسی با شهدا (محفل لالهها) است.
فرمانده بسیج ناحیه امام حسین (ع) بهارستان با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا نیز از برنامههای شاخص این هفته است، گفت: علاوه بر تشییع شهدای گمنام، اولین سالگرد تدفین شهید گمنام در «کوی راه حق» برگزار و از ۱۲۰ خانواده شهید در جنوب اصفهان تجلیل میشود، همچنین، طرح «مثل سَلَامی» برای تجلیل از فعالان و فرماندهان پایگاههای بسیج و طرح «نیابت از شهدا» به نیابت از شهید غیب پرور (از شهدای جنگ دوازدهروزه) اجرا خواهد شد.
وی به عملکرد بسیج در یازده قرارگاه تخصصی اشاره و افزود: در قرارگاه سازندگی و محرومیتزدایی، اقداماتی مانند اهدای جهیزیه، برگزاری اردوهای جهادی و ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی، ایزوگام و رنگآمیزی واحدهای مسکونی نیازمندان و بهسازی مدارس در قالب طرح شهید عجمیان اجرا شده است.
محمد حسین الیاسی ادامه داد: در قرارگاه اقتصاد مقاومتی، اعطای تسهیلات اشتغالزایی و راهاندازی «صندوقهای قرضالحسنه خیر مردمی» و توسعه «نیروگاههای کوچک خورشیدی» در راستای خوداتکایی محلات و پدافند غیرعامل و در قرارگاه فضای مجازی، برگزاری رزمایشها و آموزش سواد رسانه در دستور کار است.
وی گفت: قرارگاه جهاد علمی با شناسایی و حمایت از نخبگان و برگزاری جشنوارههایی مانند «جهانداران علموفناوری» فعال است و در قرارگاه زن و خانواده نیز طرحهایی مانند «نهضت ازدواج آسان» و «کارگاههای هویت زن مسلمان» دنبال میشود و اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، برنامههای قرارگاه گردشگری و فعالیتهای دارالقرآن بسیج در قرارگاه تزکیه از دیگر عرصههای فعالیت این نهاد مردمی است.
محمد حسین الیاسی افزود: در حوزه فرهنگی – اجتماعی نیز اجرای نمایشهای ترکیبی مانند «کلاس پرواز»، اکران فیلمهای سینمایی و افتتاح کانونهای فرهنگی – هنری از جمله اقدامات بسیج بوده است.