اولین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا باحضور رهبر انقلاب اسلامی

اولین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا باحضور رهبر انقلاب اسلامی و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد
عکاس :سایت رهبری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۲۱:۳۵
برچسب ها: رهبر انقلاب ، عزاداری‌ ، ایام فاطمیه
