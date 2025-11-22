تجاوزهمه‌جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان با هدف ایجاد شکاف داخلی صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده قرارگاه پشتیبانی نیروی قدس سپاه در یادواره ۱۵ شهید گمنام گلپایگان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: تجاوز همه‌جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان با هدف ایجاد شکاف داخلی صورت گرفت اما ایستادگی خودجوش و وحدت‌آفرین مردم، سناریوی طراحی‌شده استکبار جهانی را در هم شکست.

سردارسید باقرباقرزاده افزود: جنگ ۱۲ روزه به یکی از جدی‌ترین آزمون‌های سال‌های اخیر برای کشورمان تبدیل شد، اما ایستادگی مردم در حمایت از نظام اسلامی، درسی بزرگ به استکبار جهانی داد.

وی گفت: مردم میهن اسلامی در حرکت‌هایی خودجوش و وحدت‌آفرین نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس، فارغ از هر دیدگاه سیاسی، جناحی یا اختلاف سلیقه، اصل اساسی برای آنان دفاع از وطن، امنیت ملی و حمایت از نظام مردم‌سالار اسلامی است.

فرمانده قرارگاه پشتیبانی نیروی قدس سپاه با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نشان داد ملت ایران برخلاف القائات دشمنان، نه تنها دچار تردید نسبت به مسیر خود نیست، بلکه در بحران‌ها با اتحاد بیشتری در کنار نظام جمهوری اسلامی می‌ایستد؛گفت:این ایستادگی کم‌نظیر، بسیاری از معادلات اتاق‌های فکر غربی را تغییر داد و ثابت کرد که فشار، تهدید و جنگ روانی نه تنها اراده ملت ایران را تضعیف نمی‌کند، بلکه موجب هم‌صدایی بیشتر مردم در دفاع از کیان کشور می‌شود.

سردارسید باقرباقرزاده پشتیبانی از ولایت فقیه را تنها راه نجات در برابر دشمنان دانست و گفت: امروز در این دنیا کسی به اندازه مقام معظم رهبری دلسوزمردم و کشور نیست و همه مسئولان باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشند تا آسیبی به کشور نرسد.