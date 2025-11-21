مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان،و شهرهای تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام، فردا شنبه اول آذر تعطیل شد.

تعطیلی مدارس مشهد و مدارس شهری تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام، فردا شنبه اول آذر

تعطیلی مدارس مشهد و مدارس شهری تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام، فردا شنبه اول آذر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسعود یاوری مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی در گفتگو با بخش خبری ۲۰ و ۴۵دقیقه صدا و سیمای خراسان رضوی گفت : این تصمیم در پی تشدید آلودگی هوا و با هدف کنترل بیماریهای تنفسی گرفته شده است.

جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای استان خراسان رضوی در پی تداوم آلودگی هوا و براساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر افزایش و ماندگاری آلاینده‌های گرد و غبار و همچنین بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان بمنظور کنترل انتقال بیماری های تنفسی، در ساعت ۲۰ روز جمعه سی آبان تشکیل جلسه داد .

بنا بر این جلسه تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) در نواحی ۷گانه مشهد و تبادکان، همچنین کلیه مقاطع تحصیلی در شهرهای تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام در روز شنبه مورخ اول آذرماه، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهدبود.

بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.

تمامی فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد روز شنبه ممنوع است و مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند نمود.

مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی و برای کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مشمول لازم الاجرا است.





