عملیات احداث مجتمع آموزشی در سایت طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان خوی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی، فرماندار و نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان شهرستانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در این مراسم گفت: این مجتمع آموزشی با هدف ارتقای سطح خدمات آموزشی و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای ساکنان جدید این منطقه طراحی شده است.
پیمان آرامون ادامه داد: این مجتمع شامل فضاهای آموزشی استاندارد، امکانات فرهنگی و ورزشی بوده و در راستای سیاستهای توسعه شهری و عدالت آموزشی در سایت طرح نهضت ملی مسکن اجرا میشود.
وی افزود: اجرای این پروژه، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای آموزشی خانوادههای ساکن، گامی مؤثر در جهت تقویت هویت شهری و افزایش کیفیت زندگی در خوی خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این مجتمع آموزشی در سایت ۶۳ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن اجرایی میشود تا زیرساختهای لازم در این منطقه فراهم باشد.