هوشمندسازی سامانههای تخصصی وزارت راه و شهرسازی
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانههای بخش شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از جمله کمیسیون ماده ۵ و کارگروههای تخصصی زیربنایی در راستای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به عموم مردم هوشمندسازی میشوند و این روند در دست انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ غلامرضا کاظمیان در مراسم رونمایی از پروژههای هوشمندسازی شهرداری خوی اظهار داشت: هوشمندسازی سامانهها منجر به شفافسازی بیش از پیش، رصد و پایش دقیق و نظارت عالیه راحتتر و شناسایی مغایرتها به سهولت انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه ارتقای شهر هوشمند خوی باید به ارتقای توسعه پایدار شهری و راحتی مردم منجر شود، اظهار داشت: توجه به اقتصاد چند بعدی در تصویب طرح ناحیه خوی - چایپاره مد نظر بود و این امر توسعه منطقه خوی - چایپاره را رقم خواهد زد.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره با پایش طرح تفصیلی شهرستان خوی، افزود: باید به معماری و طراحی شهری و بازآفرینی شهری در خوی بیش از پیش توجه شود و این امر با مشارکت بیش از پیش مسوولان شهرستان محقق میشود.
کاظمیان بیان کرد: باید به بافت تاریخی شهر خوی توجه ویژه باشد تا اصالت و تاریخ و جایگاه بافت تاریخی شهر حفظ شود.
وی بیان کرد: ۶۳ هکتار زمین در شهرستان خوی تامین شده و تمام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان خوی از آن بهرهمند میشوند.
در ادامه مراسم پروژههای هوشمندسازی شهرداری خوی رونمایی شد.