حمایت از راه اندازی «روستابازارها» برای عرضه تولیدات زنان روستایی استان آذربایجان غربی
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از حمایت شهرداری کلانشهر ارومیه در برگزاری نمایشگاهها و بازارچههای عرضه محصولات و تولیدات زنان روستایی در قالب طرح «از مزرعه تا سفره» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مدیر تعاون روستایی استان در بازدید از غرفه شرکتهای تعاونی زنان روستایی به همراه شهردار کلانشهر ارومیه، گفت: یکی از نخستین اقداماتی که در راستای حمایت از زنان روستایی انجام شده است، برگزاری نمایشگاهها و بازارچههای فروش محصولات محلی است.
سجاد حسامی تصریح کرد: این نمایشگاهها فرصتی برای معرفی تولیدات زنان روستایی به عموم مردم است که عمدتاً شامل صنایع دستی، پوشاک، خوراکیها، حبوبات، گیاهان دارویی، عرقیات و سایر کالاهای تولیدی بومی است.
حسامی در ادامه، خواستار ارائه تسهیلات مالی و حمایتهای دولتی از زنان روستایی شد و افزود: با همکاری بانکها و موسسات مالی، بایستی تسهیلات کمبهرهای برای زنان روستایی فراهم گردد تا آنها بتوانند کسبوکارهای خود را راهاندازی یا گسترش دهند که این تسهیلات بایستی در زمینههایی، چون خرید تجهیزات لازم برای تولید صنایع دستی، ایجاد کارگاههای کوچک و توسعه تولیدات کشاورزی استفاده شود.
آیدین رحمانی شهردار کلانشهر ارومیه نیز در این بازدید اظهار داشت: حمایت از تولیدات خانگی و صنایع دستی زنان در روستاها، نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی این قشر ایفا خواهد کرد.
رحمانی افزود: تولیداتی که بهطور عمده توسط زنان روستایی در زمینههای مختلف کشاورزی، صنایع دستی و محصولات خانگی صورت میگیرد، در معرض بازارهای محلی و حتی ملی قرار گرفته و این امر موجب ارتقای سطح معیشتی این افراد و ایجاد فرصتهای شغلی جدید میگردد.