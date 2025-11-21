پخش زنده
امروز: -
اداره آموزش و پرورش مهاباد اعلام کرد فعالیت حضوری تمام مدارس ابتدایی، مهدکودکها و پیشدبستانیها فردا شنبه اول آذر ۱۴۰۴ بهدلیل آلودگی هوا تعطیل بوده و کلاسها در بستر شاد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره آموزش و پرورش مهاباد با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که بهدلیل افزایش آلودگی هوا و بر اساس اعلام مراجع ذیصلاح، فعالیت حضوری تمامی مدارس ابتدایی، مهدکودکها و پیشدبستانیهای دولتی و غیردولتی این شهرستان در شیفت صبح و بعدازظهر فردا شنبه اول آذر ۱۴۰۴ تعطیل است.
در این اطلاعیه تأکید شده است که آموزش تعطیل نخواهد بود و کلاسهای درس بهصورت مجازی از طریق سامانه شاد برگزار میشود. دانشآموزان موظفاند مطابق برنامه هفتگی در زمان مقرر در کلاسهای مجازی حضور داشته باشند.
آموزش و پرورش مهاباد همچنین اعلام کرد که هرگونه اطلاعرسانی تکمیلی تنها از طریق کانالهای رسمی این اداره منتشر خواهد شد.