در نشست مشترک مدیران ملی و منطقه‌ای، وضعیت خدمات گمرکی و عملکرد انبار‌های عمومی کشور در منطقه آزاد ماکو مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در جلسه‌ای که با حضور شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو، سلیمی رئیس هیئت مدیره شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران، علیپور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی، گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و سایر مدیران برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌ها، ظرفیت‌ها و مسیر‌های بهبود خدمات گمرکی و انبارداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پشتیبان زنجیره تجارت، افزایش سرعت فرایند‌های تشریفاتی، ارتقای کیفیت خدمات گمرکی و به‌روزرسانی سامانه‌های الکترونیکی تأکید شد. همچنین حاضران بر هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و محلی و نقش ویژه منطقه آزاد ماکو در توسعه ترانزیت و تجارت خارجی تأکید کردند.

فرماندار ماکو نیز با اشاره به اهمیت جایگاه شهرستان در مسیر‌های بین‌المللی تجارت، بر همگرایی مدیریتی برای رفع موانع و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی تأکید کرد.