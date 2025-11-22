فرماندار شهرستان ماکو به همراه رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران از ظرفیت‌ها و روند فعالیت این شرکت در منطقه آزاد ماکو بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در جریان این بازدید، وضعیت ارائه خدمات گمرکی، فرآیند‌های انبارداری و ظرفیت‌های توسعه‌ای این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار ماکو با تأکید بر نقش زیرساخت‌های گمرکی در تقویت اقتصاد منطقه، بر لزوم تسهیل امور تجاری و حرکت هماهنگ دستگاه‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نیز گزارشی از وضعیت موجود، نیاز‌های توسعه‌ای و برنامه‌های آتی شرکت در منطقه آزاد ماکو ارائه داد و اعلام کرد که تلاش مجموعه بر ارتقای سرعت، دقت و ایمنی در ارائه خدمات و همچنین تبدیل ماکو به شاهراه تجاری متمرکز است.