بازدید میدانی فرماندار ماکو از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه آزاد ماکو
فرماندار شهرستان ماکو به همراه رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از ظرفیتها و روند فعالیت این شرکت در منطقه آزاد ماکو بازدید کرد.
فرماندار ماکو با تأکید بر نقش زیرساختهای گمرکی در تقویت اقتصاد منطقه، بر لزوم تسهیل امور تجاری و حرکت هماهنگ دستگاهها برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت نیز گزارشی از وضعیت موجود، نیازهای توسعهای و برنامههای آتی شرکت در منطقه آزاد ماکو ارائه داد و اعلام کرد که تلاش مجموعه بر ارتقای سرعت، دقت و ایمنی در ارائه خدمات و همچنین تبدیل ماکو به شاهراه تجاری متمرکز است.