به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در مراسمی که با حضور مدیران مدارس آموزش و پرورش شاهین دژ در سالن اجتماعات دبیرستان شاهد برگزار شد ؛ به رسالت خطیر معلمان در حوزه تعلیم و تربیت اشاره کرد وگفت: ترس و وحشت استکبار جهانی از اندیشه و مجاهدت شما معلمان است.

حجت الاسلام میرزایی همچنین گفت:در کنار توسعه زیر ساخت‌ها معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت دارای یک رسالت خطیر هستند که باید برای به نتیجه رسیدن آن، تلاش کنند.

وی در ادامه با تصریح بر اینکه در نظام تعلیم و تربیت دو هدف ارزشمند آموزش و پرورش باهم پیگیری می‌شوند، اما دربرخی مواقع آموزش بیشتر از فرآیند تربیت مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: این درحالی هست که مساله پرورش و تربیت بسیار مهم و مقدم بر آموزش است.

او تربیت نسل مؤمن و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی را از رسالت خطیر معلمان در مدارس برشمرد و گفت موفقیت و پیشرفت کشور مرهون مجاهدت و تلاش معلمان است