امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ویژه بانوان در قم

به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم عزاداری ویژه بانوان از سوی مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) جمعه ۳۰ آبان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۲۲:۵۳
خبرهای مرتبط

عزاداری کودکان در ایام فاطمیه

برچسب ها: فاطمیه ، حرم حضرت معصومه(س) ، عزاداری ، مجمع جهانی حضرت علی اصغر
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 