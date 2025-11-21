به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان ، دبیر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان در آیین اختتامیه جشنواره گفت: این رویداد نمایشی در دو بخش «نمایش‌های صحنه‌ای» و «نمایش‌های خیابانی» اجرا شد. و از نخستین روز برگزاری با استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان هنر‌های نمایشی روبه‌رو بوده است.

رضا دهقانی افزود: در بخش خیابانی، تعدادی از آثار به روایت‌ها، تجربه‌ها و پیام‌های مرتبط با جنگ ۱۲روزه اختصاص یافته و هنرمندان با بهره‌گیری از زبان تئاتر خیابانی تلاش کرده‌اند ابعاد انسانی، عاطفی و اجتماعی این رویداد را برای مخاطبان بازآفرینی کنند.

این بخش از جشنواره با توجه به ارتباط نزدیک نمایش خیابانی با فضای عمومی شهر، مورد توجه ویژه مردم قرار گرفته است.

به گفته دبیر این جشنواره در میان هنرمندان حاضر در جشنواره امسال، جمعی از فرزندان معظم شهدا، جانبازان و هنرمندان وابسته به خانواده بزرگ ایثارگران نیز حضور فعال دارند.

استاندار اصفهان در آیین اختتامیه این جشنواره با اشاره تعاملات و روابط خارجی استانداری گفت: کشورهای روسیه و کویت اعلام آمادگی کرده‌اند که گروه‌های نمایشی اصفهان برای اجرای آثار به آن‌ کشورها سفر کنند.

مهدی جمالی نژاد افزود ما این آمادگی را داریم که از تولید آثاری که قابلیت درخشش در عرصه‌های بین‌المللی و جشنواره‌های معتبر خارجی دارند حمایت کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان هم در این مراسم گفت : بستر مناسب برای اجرای آثار گروه‌های اصفهان در دیگر استان‌ها و جشنواره‌های ملی در حال فراهم‌شدن است.

سیدین نیا تقویت اجرا در شهرستان‌ها را یکی از مطالبات جدی جامعه تئاتر دانست و گفت این اقدام می‌تواند عدالت فرهنگی و دیده‌شدن گروه‌های هنری را افزایش دهد.