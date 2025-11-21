پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت بسیج همه امکانات و ظرفیتهای کشور برای مهار آتشسوزی جنگلهای هیرکانی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی آتشسوزی در جنگلهای هیرکانی، دکتر محمدرضا عارف در تماسهای تلفنی جداگانه با استاندار مازندران و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، پس از دریافت آخرین گزارشهای میزان خسارات وارده، پیش روی آتشسوزی و نحوه عملیات اطفای حریق در جنگلهای هیرکانی، دستورات لازم را برای بسیج همه امکانات و تامین تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق نیروهای امدادی را صادر کرد.
معاون اول رئیسجمهور در این تماسهای تلفنی بر بهرهگیری از همه ظرفیتهای داخلی، استانهای همجوار و همچنین هماهنگی و همکاری سایر بخشها و دستگاههای ذیربط با مشارکت مردمی تا زمان خاموشی کامل جنگلهای هیرکانی تاکید کرد.