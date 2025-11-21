به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مصطفی عبدالمحمدی در پیامی با گرامیداشت هفته بسیج، از بسیجیانی که در کیش در فرهنگ، رسانه، امنیت، سلامت، و خدمت به مردم دلشان چراغی از محبت و مسئولیت است، قدردانی کرد.

متن پیام سرپرست صداوسیمای مرکز کیش به این شرح است:

به نام آن میراث‌دار بزرگِ ایثار که روح این سرزمین را با نور مقاومت آمیخت.

هفته بسیج، یادآور روز‌هایی است که مردان و زنانی از دل همین کوچه‌ها و محله‌ها برخاستند؛ ساده، بی‌ادعا، اما استوار همچون ستون‌های دیرسال یک خانه قدیمی. آنان که هر جا نیازِ وطن بود، آرام و بی‌هیاهو قدم گذاشتند و کار را به سرانجام رساندند؛ از میدان نبرد تا میدان سازندگی.

در صداوسیمای کیش، ما خود را بخشی کوچک از این جریان بزرگ می‌دانیم؛ جریانی که نه تنها پاسدار امنیت و عزت ایران است، بلکه نماد همت، همدلی و خدمت بی‌چشمداشت است. بسیجی برای ما تنها یک لباس یا یک عنوان نیست؛ یک خُلق است، یک شیوه زیستن، همچون نسیمی که از گذشته‌های دور می‌وزد و هنوز بوی خاک باران‌خورده می‌دهد.

در این هفته، دست بر سینه، از همه بسیجیانی که در جزیره کیش در فرهنگ، رسانه، امنیت، سلامت، و خدمت به مردم دلشان چراغی از محبت و مسئولیت است، قدردانی می‌کنم. حضورشان، مثل فانوسی است که در سکوتِ شب‌های دریا راه می‌نماید.

امید که رسانه کیش نیز، با کوشش همکاران دلسوز و همراهان مومن و متعهد خود، در مسیر تبیین حقیقت، تقویت امید، و پاسداشت فرهنگ مقاومت، قدمی کوچک، اما خالصانه بردارد.