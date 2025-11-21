به علت آلودگی هوا مدارس و دانشگاه‌های برخی شهرستان خوزستان در روز‌های اول و دوم آذر غیرحضوری شد.

مجازی شدن برخی مدارس و دانشگاه‌های خوزستان در اول و دوم آذر ماه

مجازی شدن برخی مدارس و دانشگاه‌های خوزستان در اول و دوم آذر ماه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: به علت آلودگی هوا مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر به صورت غیر حضوری و مجازی فعالیت خواهند کرد.

محمد جواد اشرفی با اشاره به اینکه مدارس و دانشگاه های شهرستان دشت آزادگان در روز شنبه یکم آذر ماه نیز به صورت مجازی می باشد، افزود:بر این اساس فعالیت آموزشی مدارس در این ۶ شهرستان بر روی بستر شاد انجام خواهد شد.