به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان ؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از برگزاری جلسه کارگروه اضطرار شرایط آلودگی هوا در نتیجه اعلام سطح زرد هواشناسی و افزایش غلظت آلاینده‌ها برای گروه‌های حساس در اصفهان خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در حاشیه جلسه کارگروه اضطرار شرایط آلودگی هوا که عصر جمعه با حضور اعضا در استانداری تشکیل شد افزود: با توجه به پیش‌بینی تداوم پایداری و سکون جو ، روزانه جلسات کمیته برگزار و متناسب با بررسی شاخص‌ها تصمیمات لازم در کاهش انتشار آلاینده‌ها گرفته می شود.

بر اساس اعلام اداره هواشناسی برای روز شنبه، اطلاعیه سطح زرد هواشناسی و افزایش غِلظت آلاینده‌ها برای گروه‌های حساس پیش‌بینی شده و افزایش غِلظت آلاینده‌ها طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه با شدت ادامه دارد.

در خصوص اعمال محدودیت‌های مرتبط در بخش‌های آموزشی، صنایع و تردد خودروها برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: فعالیت نکردن صنایع آلاینده اعلام شده توسط اداره حفاظت محیط‌زیست، اعمال قانون در رفت و امد خودروهای آلاینده، کامیون‌ها و موتورسیکلت‌های دودزا و بدون معاینه فنی توسط پلیس، پایش مستمر منابع آلاینده متحرک و ثابت توسط اداره حفاظت محیط‌زیست و برخورد قانونی با موارد تخلف، انجام نشدن عملیات عمرانی آلاینده و خاکبرداری و پرهیز از سوزاندن ضایعات از جمله تصمیمات کارگروه است.

وی افزود: همچنین تاکید بر کاهش تردد خودروها، پرهیز از تردد و سفرهای غیرضرور شهری و برون شهری، استفاده از ماسک، ورزش نکردن و فعالیت بدنی در فضای باز، رعایت دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با آلودگی هوا و ابلاغ رعایت نکات بهداشتی در شرایط آلودگی هوا از مرکز بهداشت ضروری است.