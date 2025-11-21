به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور در گفت‌و‌گو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان افزود: براساس قانون داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا از تاریخ ۲۴ لغایت سی‌ام آبان مهلت اعلام و ثبت استعفا داشته‌اند و این مهلت امروز به پایان میرسد.

وی با اشاره به اینکه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات در شورای اسلامی روستا از روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به مدت یک هفته انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه سال آینده به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود.