رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی BT۵۰ با قهرمانی تیم دو نفره اهرزاد به میزبانی کیش به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در مرحله نهایی مسابقات تیم دو نفره شهریار و فرهان اهرزاد موفق شد با نتایج شش بر چهار و هفت بر پنج تیم مهدی بازگیر و علیرضا رضایی را شکست دهد و قهرمان شود.

تیم‌های مسعود شعبانلو و سید مرتضی حسینی و نوید آبیاری و رسول آراوند نیز به مقام سوم مشترک رضایت دادند.

در بخش بانوان نیز تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری موفق شد با برتری شش بر سه و شش بر چهار مقابل زوج نازنین انوری و ساره هژبر به پیروزی برسد و جام هفته دوم را بالای سر ببرد.

در این بخش تیم‌های مارال چهارده چریکی و نیکی ثابتی و هانیه هویدا و نگار سعیدی هم عنوان سومی را به نام خود ثبت کردند.

هفته دوم رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی BT۵۰ با حضور ۳۵ تیم در بخش آقایان و ۱۹ تیم در بخش بانوان در زمین‌های مجموعه المپیک کیش برگزار شد.

داود عزیزی و داود کرمی رئیس و نایب رئیس فدراسیون، علی تاجرینا مدیرعامل باشگاه استقلال، فرزاد رادبوی معاون ورزش و تفریحات سالم کیش و علی عدلی رییس شرکت عمران، آب و خدمات کیش در مراسم اختتامیه هفته دوم حضور داشتند.

در پایان این رویداد بین‌المللی شرکت کنندگان با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت، فرصت کسب ۱۰۰ امتیاز رتبه بندی جهانی و جایزه ۸ هزاردلاری را به دست آوردند.

سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان بود.

کسری حجازی در بخش آقایان و سمیرا قدسی در بخش بانوان مدیریت بازی‌ها را بر عهده داشتند.

میلاد کی‌مرام نیز مسئولیت کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس کشورمان را بر عهده دارد و با حضور در کیش از نزدیک بر روند بازی‌ها و عملکرد ورزشکاران تنیس ساحلی نظارت داشت.